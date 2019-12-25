Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Администрация Приморского района взялась помочь женщинам.

В жизни пенсионерки и ее дочери, которая задала вопрос Владимиру Путину о низкой пенсии, наступили перемены. Зинаиде Беликовой предложили место работы, а ее маме — прохождение медобследования и путевку в санаторий. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

С семьей Беликовых встретился глава Приморского района Николай Цед. Женщины проживают на Васильевском острове. Зинаида Беликова согласилась на предложение администрации работать в местной клинике. Женщина будет развозить медицинские документы на машине с водителем.

Также в квартире петербурженок сделают ремонт.

Напомним, во время визита президента РФ в Петербург женщина поинтересовалась, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Путин ответил: "Думаю, что очень трудно". В Кремле вопрос не считают провокационным.

Фото: kremlin.ru