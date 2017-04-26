Промышленные кадры в дефиците: СЗФО сталкивается с нехваткой рабочих

СЗФО стал жертвой острой нехватки промышленных кадров, что оказывает значительное влияние на рынок труда.

По данным, предоставленным пресс-службой hh.ru, ситуация наблюдается на фоне увеличивающегося числа вакансий в данной сфере и снижения интереса со стороны соискателей.

За последние полгода, в СЗФО было размещено более 75 тысяч вакансий, связанных с промышленностью. Этот показатель выше на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако, несмотря на рост вакансий, спрос на них оказался ниже ожидаемого.

Средняя конкуренция на одну вакансию в данной области находится на невысоком уровне. Вместо ожидаемых семи-восьми кандидатов на вакансию, сейчас на нее приходится лишь два или три соискателя. Это указывает на низкую активность со стороны потенциальных работников.

Подчеркивается, что на Северо-Западе региона не выявлено ни одной области, где бы наблюдался избыток кадров. Ситуация наиболее напряженная в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Ранее сообщалось, что петербуржцы стали чаще искать подработку к постоянной работе.

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