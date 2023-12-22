Завод по переработке пластиковой упаковки запустили в Гатчине

В сообщении компании отмечается, что на заводе установлено современное оборудование для переработки пластика.

Компания "Газпром нефть" запустила производство по переработке пластика в Ленинградской области. Новый завод позволит осуществлять полный цикл переработки пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена. Полученное переработанное сырьё будет направляться российским производителям пластиковой продукции, а также будет использоваться для собственных нужд.

В сообщении компании отмечается, что на заводе установлено современное оборудование для переработки пластика. Согласно словам начальника департамента нефтехимии и СУГ "Газпром нефти" Игоря Королева. К 2030 году объёмы использования вторичной гранулы могут превысить три тыс. тонн в год.

Компания "Газпром нефть" запустила завод в Гатчине, его производительность составляет 8,6 тыс. тонн в год. Основной деятельностью предприятия является переработка пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена.

Ранее мы сообщили о том, что импортозамещение на петербургском тракторном заводе оценили в 15 млрд рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)