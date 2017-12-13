Бобслеистка из России по собственному желанию покинула Олимпиаду из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил

Бобслеистка Сергеева решила покинуть Олимпийскую деревню.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, которая была заподозрена в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх-2018, отказалась от вскрытия пробы B.

Бобслеистку Сергееву заподозрии в нарушении антидопинговых правил, после првоерки пробы А. Она отказалась в проверки пробы Б, сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню. Об этом сообщает ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова в субботу, 24 февраля.

Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. Говорится в письме федерации бобслея России

Проба A, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в ее организме триметазидина, который включен Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов ещё в 2014 году. Прием этого вещества позволяет поддерживать энергетический метаболизм сердца.

Ранее было известно, что в двух пробах российского кёрлингиста Крушельницого был выявлен мельдоний.