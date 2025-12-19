Спортсмены Петербурга продолжат получать ежемесячные призовые

Петербург продлил призовые выплаты спортсменам до конца 2026 года.

В Санкт-Петербурге продлили действие ежемесячных призовых выплат спортсменам на 2026 год. Закон подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Подписанный документ предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Он продлевает меру социальной поддержки для спортсменов, ставших призерами Всероссийской спартакиады, чемпионатов России и первенств страны среди юниоров.

Мера поддержки была введена в связи с ограничением участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Выплаты призваны компенсировать отсутствие международных стартов и сохранить мотивацию спортсменов.

Ежемесячные призовые выплаты были утверждены в Санкт-Петербурге в начале 2023 года. Тогда Законодательное собрание города поддержало законопроект о поощрении спортсменов-призеров. Размер выплаты составляет 57 тысяч рублей.

Продление действия меры позволит спортсменам Санкт-Петербурга получать финансовую поддержку и в 2026 году.

