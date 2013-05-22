Гастроли состоятся уже в этом году.

Группа Spice Girls впервые за 10 лет отправляется в тур. Гастроли состоятся уже в этом году. Об этом заявила одна из участниц коллектива Мелани Браун во время ток-шоу Loose Women.

По словам Браун, Виктория Бекхем не хочет участвовать в воссоединении. Другие певицы намерены ее "затащить".

Новость о грядущем восстановлении группы Spice Girls появилась в феврале этого года. Бекхем согласилась вернуться в коллектив, но при условии, что она не будет петь.

Группа была образована в 1994 году, первый альбом вышел два года спустя. Коллектив состоял из Виктории Бекхем (выступала под девичьей фамилией Адамс), Эммы Бантон, Мелани Браун, Мелани Чисхольм и Джерри Халлиуэл.

Ранее мы писали, что легендарная группа ABBA снова выступит в полном составе.

Фото: Instagram / spicegirlsnet