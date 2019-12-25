Спектакль для детей "Василиса Прекрасная"

Актеры воплотят на сцене сюжет русской народной сказки.

В воскресенье, 20 сентября, в петербургском ТЮЗе имени Брянцева пройдет спектакль детский "Василиса Прекрасная" по мотивам известной русской сказки.

Сказочные персонажи расскажут мальчикам и девочкам историю о доброте и вечных ценностях, а также научит мудрости и терпению. Также детей порадуют красочные декорации и музыкальные номера.

В постановке сыграют актеры Сергей Сурков, Юлия Медведева, Татьяна Малыгина, Сергей Краснов, Михаил Суховей.

Адрес:Пионерская площадь, 1

Цена билета: от 400 рублей

Фото: habdrama.ru