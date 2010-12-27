Спектакль "Зойкина квартира" в Театре "Балтийский дом"

Спектакль по не теряющей актуальность пьесе Михаила Булгакова, которая была написана 90 лет назад

Пьеса Булгакова "Зойкина квартира" была создана по заказу Театра имени Вахтангова. В ней драматург создал гротескные образы своих современников. Замаскированные дома для свиданий, держатели притонов, продукция с красующимися надписями Made in China создает впечатление, что перед нами не события 90-летней давности, а современная реальность.

В пьесе уже есть предпосылки к будущему роману "Мастер и Маргарита", например, упоминание демона-искусителя, а также и истоки "Двенадцати стульев".

Режиссер Юрий Ядровский, постановщик пьесы, уже не первый раз имеет дело с творчеством Булгакова.

Фото: 9 ноября «Зойкина квартира»

Адрес: Александровский парк, д. 4

Актеры: Наталья Парашкина Александр Павельев Юрий Елагин Анатолий Дубанов Александра Мамкаева Александр Муравицкий Леонид Алимов