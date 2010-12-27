Спектакль "Зойкина квартира" в Театре "Балтийский дом"

Пьеса Булгакова "Зойкина квартира" была создана по заказу Театра имени Вахтангова. В ней драматург создал гротескные образы своих современников. Замаскированные дома для свиданий, держатели притонов, продукция с красующимися надписями Made in China создает впечатление, что перед нами не события 90-летней давности, а современная реальность.
В пьесе уже есть предпосылки к будущему роману "Мастер и Маргарита", например, упоминание демона-искусителя, а также и истоки "Двенадцати стульев".
Режиссер Юрий Ядровский, постановщик пьесы, уже не первый раз имеет дело с творчеством Булгакова.
Фото: 9 ноября «Зойкина квартира»
Адрес: Александровский парк, д. 4
Актеры: Наталья Парашкина Александр Павельев Юрий Елагин Анатолий Дубанов Александра Мамкаева Александр Муравицкий Леонид Алимов