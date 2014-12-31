Спектакль "Зойкина квартира"

Постановку покажут 4 мая в Доме актёра Санкт-Петербургского отделения СТД РФ. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Действие пьесы разворачивается в Москве 1920-х годов. Зоя Пельц открывает в своей квартире публичный дом под видом швейной мастерской. Зоя пытается заработать деньги, чтобы уехать во Францию с любимым мужчиной, но к чему же приведёт её авантюра?

В постановке отражаются знаки и приметы времен НЭПа. Квартира героини напоминает главную улицу столицы, где все лгут без устали. Автор и режиссер обращаются к истокам добра и зла, предубеждениях и жизненных испытаниях.

Театр-постановщик: Международный Театр драмы и комедии.

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом.

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