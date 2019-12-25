Постановка по книге воспоминаний Тамары Петкевич (16+).

Спектакль "Жизнь - сапожок непарный" поставлен по одноименной книге Тамары Петкевич, актрисы, писательницы, театроведа. В этой истории воспоминания Петкевич как свидетельство Человека, столкнувшегося со страшными событиями ХХ века.

Жизнь героини, несмотря на трудности, светла, чиста, в ней не слышно надрыва и фальши. Лагерная тема становится всего лишь фоном, на котором чудом возрождается душа благодаря лечебной силе театра. Именно он спасает героиню и открывает в ней талант.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр., д.12

Фото: lensov-theatre.spb.ru