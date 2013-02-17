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Спектакль "Женитьба Фигаро"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Женитьба Фигаро"

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Комедию "Женитьба Фигаро" покажут 19 октября в Театре на Литейном. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Режиссер Сергей Морозов решил поставить пьесу Бомарше в период пандемии. Что же может противопоставить театр повсеместной социальной дистанции, обостренному чувству отчужденности, потере вкуса и запаха? 

По сюжету свадьба главного героя Фигаро окажется самым безумным днем его жизни: черно-белый мир станет ярким и цветным. Персонажи встанут на перекрестке жизненных дорог, и на пути к счастью им придется преодолеть интриги, справиться с жизненными обстоятельствами и поверить в любовь. 

Фото: naliteinom.ru

Теги: комедия, театр на литейном
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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