Спектакль "Женитьба Фигаро"

Комедию "Женитьба Фигаро" покажут 19 октября в Театре на Литейном. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Режиссер Сергей Морозов решил поставить пьесу Бомарше в период пандемии. Что же может противопоставить театр повсеместной социальной дистанции, обостренному чувству отчужденности, потере вкуса и запаха?

По сюжету свадьба главного героя Фигаро окажется самым безумным днем его жизни: черно-белый мир станет ярким и цветным. Персонажи встанут на перекрестке жизненных дорог, и на пути к счастью им придется преодолеть интриги, справиться с жизненными обстоятельствами и поверить в любовь.

Фото: naliteinom.ru