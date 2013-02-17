Спектакль "Женитьба Фигаро"

Режиссер Сергей Морозов решил поставить пьесу Бомарше в период пандемии. Что же может противопоставить театр повсеместной социальной дистанции, обостренному чувству отчужденности, потере вкуса и запаха?
По сюжету свадьба главного героя Фигаро окажется самым безумным днем его жизни: черно-белый мир станет ярким и цветным. Персонажи встанут на перекрестке жизненных дорог, и на пути к счастью им придется преодолеть интриги, справиться с жизненными обстоятельствами и поверить в любовь.
Фото: naliteinom.ru
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