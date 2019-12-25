Спектакль "Жёны"

История о легендах и музах, любивших и служивших своим именитым мужьям-писателям (16+).

Спектакль – смесь повестей, писем и дневников о пяти женщинах: Наталье& nbsp;Гончаровой, Анне Достоевской, Софье Толстой, Елене Булгаковой, Ольге Книппер-Чеховой. Это жены знаменитых писателей и поэтов, их музы и верные слуги. Как бы сложились жизни этих женщин, если бы не гении пера?

В этом спектакле героини осмысляют каждая свой брак, размышляют о ценности и смысле супружества, о прощении, терпении, принятии и любви. Каждая думает, каково это – понимать, ценить и гордиться своим любимым человеком.

Цена билетов: от 1000 рублей

Место: театр "Мастерская", ул.Народная, 1

Фото: театр "Мастерская"