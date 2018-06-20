Спектакль "Земля Эльзы"

Возрастное ограничение: 16+.

Не каждому в жизни дано встретить родственную душу, тем более на закате лет. Однако судьба улыбается Эльзе и Василию. За спиной у обоих дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тяготы военных лет. Не смотря на это, они стремятся к красоте и правде чувств и находят понимание и согласие.

Разлучить влюбленных пытаются их дети, которые видят в стариках только источник дохода, наследства и бесплатных нянь. Однако родители — это полноценные личности, которым доступны все возможности жизни и даже такие чувства, как любовь.

Продолжительность: 2 часа 35 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru