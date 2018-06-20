Спектакль "Земля Эльзы"

Возрастное ограничение: 16+.

Не каждый человек может встретить родственную душу и почувствовать полное согласие с любимым на закате жизни. Однако судьба улыбается Эльзе и Василию. За спиной у них дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тягости военных лет.

Дети пытаются разлучить влюбленных. Для них старики-родители — источник дохода, наследства и бесплатных нянь. Они идут на вероломную ложь, не осознавая, что родителям все еще доступны все чувства, в том числе и любовь.

Продолжительность: 2 часа 35 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru