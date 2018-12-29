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Спектакль "Здрасьте, я ваша тетя!"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Здрасьте, я ваша тетя!"

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Возрастное ограничение: 12+.

Известный актер Андрей Носков и Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представляют искрометную комедию "ЗдраСьте, я Ваша тетя!"

История расскажет о жизни безработного авантюриста Бабса Баберлея, который волей случая вынужден превратиться в очаровательную бразильскую тетушку-миллионершу. Лихо закрученный сюжет, блистательный актерский состав и искрометный юмор — все это делает комедию "ЗдраСьте, я Ваша тетя!" одной из самых успешных в репертуаре театра.

Когда: 23 января в 19:00.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: андрей носков, спектакль здрасьте я ваша тетя, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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