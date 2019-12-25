Спектакль "Я вернулся в мой город"

Стихотворный вечер о любимом Петербурге.

То ли спектакль, то ли поэтический вечер, но в любом случае - о Петербурге, великом, любимом и многогранном. За два часа зрители услышат стихи известных поэтов Серебряного века, современных писателей и бардов в музыкальном сопровождении.

Как говорили многие поэты, Петербург - загадка, он влияет на душу и делает петербуржца узнаваемым среди других. А всех писавших об этом городе можно и назвать Петербургом.

На сцену выйдут народные артисты России Тамара Абросимова, Георгий Корольчук, Иван Краско.

Цена: от 400 рублей

Место: театр им. Комиссаржевской, Итальянская улица, д. 19

Фото: театр им. Комиссаржевской