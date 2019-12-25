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Спектакль "Я боюсь любви"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Я боюсь любви"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль Марии Романовой "Я боюсь любви" расскажет несколько историй самых разных людей. Шесть актеров играют встречи, признания, обманы и самообманы десятков разных мужчин и женщин. В этой истории каждый зритель, как в зеркале, сможет найти черты нынешнего времени и самого себя. Можно ли доверять людям и снова полюбить, если однажды обжегся?

Длительность: 1 час 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: театр имени ленсовета, я боюсь любви
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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