Спектакль "Я боюсь любви"

Возрастное ограничение: 16+.

Создатели спектакля "Я боюсь любви" ставят перед зрителями важный вопрос: можно ли получить гарантии, что в будущем больше не будет больно, не будет разочарований и расставаний?

Действие происходит в разных локациях города. Шесть актеров вживаются в десятки ролей и играют встречи, признания, обманы и самообманы. В этой истории каждый зритель сможет найти черты самого себя.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru