Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Все мы прекрасные люди" поставлен по мотивам комедии И.С. Тургенева "Месяц в деревне". Действие разворачивается в поместье благочестивого помещика Ислаева, куда приезжает домашний учитель, студент Алексей Николаевич Беляев. В молодого человека сразу же влюбляются все женщины имения – от служанки Кати и воспитанницы Верочки до хозяйки дома Натальи Петровны.

По мере того, как разгораются страсти, гостеприимный дом Ислаевых утрачивает привычный размеренный уклад. Наталья Петровна готова бросить мужа и сына Колю, чтобы всю себя целиком отдать Беляеву. Однако учителю не нужна ни ее жизнь, ни любовь. Он сбегает от Натальи Петровны и спасает ее от роковой ошибки.

Длительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru