Спектакль "Все мы прекрасные люди"

Возрастное ограничение: 16+.

Комедия И.С. Тургенева "Месяц в деревне" – одна из самых репертуарных пьес русского театра. В ней есть и острая интрига, и разнообразие характеров, и глубина чувств.

В благочестивом семействе помещика Ислаева появляется молодой симпатичный домашний учитель, студент Алексей Николаевич Беляев. Он сразу же привлекает внимание всех женщин имения – от служанки Кати и воспитанницы Верочки до хозяйки дома Натальи Петровны.

Милый гостеприимный дом Ислаевых постепенно утрачивает привычный размеренный уклад. Наталья Петровна, забыв про сына и мужа, всю свою жизнь целиком готова отдать Беляеву. Однако ему не нужна ни ее жизнь, ни ее убийственная страстная любовь. Он сбегает от Натальи Петровны, а она спасается от роковой ошибки.

Длительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru