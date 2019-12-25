Спектакль "Все мы прекрасные люди"

Комедия И.С. Тургенева "Месяц в деревне" – одна из самых репертуарных пьес русского театра. В ней есть и острая интрига, и разнообразие характеров, и глубина чувств.
В благочестивом семействе помещика Ислаева появляется молодой симпатичный домашний учитель, студент Алексей Николаевич Беляев. Он сразу же привлекает внимание всех женщин имения – от служанки Кати и воспитанницы Верочки до хозяйки дома Натальи Петровны.
Милый гостеприимный дом Ислаевых постепенно утрачивает привычный размеренный уклад. Наталья Петровна, забыв про сына и мужа, всю свою жизнь целиком готова отдать Беляеву. Однако ему не нужна ни ее жизнь, ни ее убийственная страстная любовь. Он сбегает от Натальи Петровны, а она спасается от роковой ошибки.
Длительность: 3 часа 20 минут
Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12
Фото: lensov-theatre.spb.ru
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