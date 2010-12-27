Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Воспитание Риты" поставлен по мотивам пьесы современного английского драматурга Уилли Расселла. На этот раз в прекрасную леди превращается бойкая парикмахерша.

Действие происходит в наши дни, в одном из университетов Англии. Однажды в кабинет немолодого профессора Фрэнка врывается энергичная девушка Рита. Она заявляет, что хочет найти смысл в изучении литературы. Встреча с Ритой круто меняет привычную жизнь Фрэнка. Непредсказуемые повороты сюжета, тонкий лиризм, остроумные диалоги покорят самых строгих зрителей.

Когда: 24 октября в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru