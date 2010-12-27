Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Вино из одуванчиков, или Замри" поставлен по повести американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Сегодня это одно из самых популярных произведений во всем мире. Однако в постановке Адольфа Шапиро зрители увидят не просто сюжет любимой книги, а серьезное авторское прочтение с аллюзиями и параллелями современности, с отсылками к истории.

Продолжительность: 3 часа 15 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: pixabay.com