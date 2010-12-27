Спектакль "Воспитание Риты"

Возрастное ограничение: 16+.

Сюжет пьесы Уилли Расселла "Воспитание Риты" имеет что-то общее с комедией Бернарда Шоу "Пигмалион". Однако в этот раз в прекрасную леди превращается бойкая парикмахерша.

Действие происходит в наши дни в одном из университетов Англии. Однажды в кабинет немолодого профессора английской словесности врывается энергичная девушка по имени Рита. Она хочет найти смысл жизни в изучении литературы. Встреча с Ритой полностью меняет жизнь профессора. Зрителей ждут непредсказуемые повороты сюжета, тонкий лиризм и остроумные диалоги.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru