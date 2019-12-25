Спектакль "Миллионерша"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по пьесе английского драматурга Бернарда Шоу "Миллионерша". Главная героиня Эпифания – красивая и богатая наследница, которая находится в поисках своего личного счастья. Ей нужно разобраться с неверным мужем и его подругой. Нужно нанять и влюбить в себя лучшего адвоката Англии. Нужно поставить на место при помощи силы обнаглевшего любовника. И однажды встретить единственного человека, который смог бы ей заменить в сердце любимого и незабвенного папу.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии им. Н.П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru