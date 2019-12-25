Спектакль "Волки и овцы"

Возрастное ограничение: 16+.

Почтенная "волчица" крепко держит бразды правления в маленьком губернском городке. Она вершит судьбы покорных ей "овечек" и решает женить непутевого племянника на богатой молоденькой вдове, напугав ее несуществующим долгом покойного мужа. Все складывается успешно, пока в планы не вмешивается новый персонаж – деловой перспективный "волк", жених безутешной вдовы. Не перегрызут ли волки друг другу глотки в борьбе за очередную заблудившуюся овцу?!

Длительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com