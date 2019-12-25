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Спектакль "Волки и овцы"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Волки и овцы"

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Возрастное ограничение: 16+.

Почтенная "волчица" крепко держит бразды правления в маленьком губернском городке. Она вершит судьбы покорных ей овечек, надежно прикрываясь общественной моралью. Ее основной целью является женить непутевого племянника на богатой молоденькой вдове, напугав ее несуществующим долгом покойного мужа, и забрать в свои руки имение. Но неожиданно в планы "волчицы" вмешивается деловой перспективный "волк" – жених безутешной вдовы. Овцы кротки, и, кажется, исход предсказуем… но, не перегрызут ли волки друг другу глотки в борьбе за очередную заблудшую овцу.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com

Теги: волки и овцы, спектакль, театр комедианты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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