Спектакль "Вокзал на троих"

Будет показана история о том, как три незнакомца проводят вечер в привокзальном кафе. За столом собираются популярный телеведущий, женщина, недавно вышедшая из мест не столь отдаленных, и бармен. Заведение становится местом, где мир гламура и глянца сталкивается с проблемами российской действительности.
Постановщик – режиссер Роман Самгин, обладатель премии за лучшую режиссуру "Московский дебют" и премии за лучший спектакль на театральном фестивале в Брно.
Фото: пресс-служба "Современного театра антрепризы"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все