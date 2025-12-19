Спектакль "Вокзал на троих"

Спектакль покажут 1 января в ДК "Выборгский". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Будет показана история о том, как три незнакомца проводят вечер в привокзальном кафе. За столом собираются популярный телеведущий, женщина, недавно вышедшая из мест не столь отдаленных, и бармен. Заведение становится местом, где мир гламура и глянца сталкивается с проблемами российской действительности.

Постановщик – режиссер Роман Самгин, обладатель премии за лучшую режиссуру "Московский дебют" и премии за лучший спектакль на театральном фестивале в Брно.

Фото: пресс-служба "Современного театра антрепризы"