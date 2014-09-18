Спектакль "Вокзал на троих"

Спектакль покажут 18 ноября в ДК "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Петербуржцам представят историю о том, как три незнакомца проводят вечер в привокзальном кафе. За столом собираются популярный телеведущий, женщина, недавно вышедшая из мест не столь отдаленных, и бармен. Заведение становится тем местом, где мир гламура и глянца сталкивается с проблемами российской действительности.

Поставил спектакль режиссер Роман Самгин, обладатель премии за лучшую режиссуру "Московский дебют" и премии за лучший спектакль на театральном фестивале в Брно.

Фото: пресс-служба "Современного театра антрепризы"