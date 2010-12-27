16 ноября по мотивам произведения Поля Зиндела состоится спектакль "Влияние гамма-лучей на бледно-жёлтые ноготки".
Спектакль повествует историю женщины, которая попадает в старую овощную лавку. Когда она была молодой, отец посоветовал ей выйти замуж за нелюбимого человека. Вскоре он ушёл от девушки и оставил ей на попечение двух дочерей и больную женщину. Главная героиня чувствует себя несчастной из-за несбывшихся мечт и грез. И остается вопрос, что же прервет эту безумно-абсурдную драму?
В главных ролях Ольга Останина и Елена Степанова. Режиссер-постановщик – Ольга Останина.
Адрес: Дом Шрёдера, Петроградская набережная, 12
Начало в 19:00
Фото: организатор мероприятия
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