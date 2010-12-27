Раньше основной площадкой для проведения спектакля был БДТ «эпохи Товстоногова».

16 ноября по мотивам произведения Поля Зиндела состоится спектакль "Влияние гамма-лучей на бледно-жёлтые ноготки".

Спектакль повествует историю женщины, которая попадает в старую овощную лавку. Когда она была молодой, отец посоветовал ей выйти замуж за нелюбимого человека. Вскоре он ушёл от девушки и оставил ей на попечение двух дочерей и больную женщину. Главная героиня чувствует себя несчастной из-за несбывшихся мечт и грез. И остается вопрос, что же прервет эту безумно-абсурдную драму?

В главных ролях Ольга Останина и Елена Степанова. Режиссер-постановщик – Ольга Останина.

Адрес: Дом Шрёдера, Петроградская набережная, 12

Начало в 19:00

Фото: организатор мероприятия