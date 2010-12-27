Спектакль "Вишневый сад"

Сценическая композиция и постановка – Лев Долин. Режиссер – Валерий Галендеев. Постановка сопровождается титрами на английском языке.

В понедельник, 18 ноября в Академическом малом драматическом театре состоится спектакль по последней пьесе А.Чехова "Вишневый сад".

Спектакль впечатляет спустя пять минут после начала действия. Зритель ощутит на себе актуальность сюжета чеховского "Вишневого Сада" в нынешних реалиях. Он словно перекликается с изменениями в социуме, жизнью элитного общества и нарастающей враждебностью в массовом сознании.

Лев Долин является художественным руководителем и директором театра. Его театральные постановки имеют множество наград и отмечены почетными международными премиями. Долин стал автором более 70 спектаклей. В их числе и полтора десятка оперных постановок, премьеры которых состоялись на таких площадках, как: парижский Театр Бастилия, флорентийский театр Коммунале, миланский Ла Скала и многие другие

Адрес: ул. Рубинштейна,18

Начало в 19:00

Фото: mdt-dodin.ru