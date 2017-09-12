В "Театре на Литейном" состоялась инсценировка пластической версии "Вишневого сада"

В конце лета "Театр на Литейном" презентовал собственную версию чеховского "Вишневого сада".

30 августа петербуржцы впервые смогли оценить новое творение "Театра на Литейном": постановку "Вишневый сад. Тишина".

За основу, режиссером Андреем Сидельниковым, были взяты те истории, которые, по его мнению, писатель Антон Павлович Чехов “вынес за скобки”. Постановщик рассказал, что он с самого начала не планировал ставить пьесу в привычном для зрителя понимании. Его задачей было создать пластический спектакль по предлагаемым обстоятельствам.

“Мне очень интересны воспоминания Фирса. Персонажа, который остается в доме, когда все уезжают. Я хотел понять о чем он думал, когда все уехали, что он помнил про свою усадьбу, про свой сад. У Чехова это не прописано, поэтому мы выдумывали”, - объяснил Андрей Сидельников

Помимо необычного исполнения в танцевальном жанре, создатели подготовили еще один сюрприз: действие начнется на сцене “Театра на Литейном”, а продолжится в Фонтанном саду у музея Анны Ахматовой.

“Все, что будет здесь происходить - в этом нет импровизации. Все движения закреплены. Репетировали мы долго, но не постоянно. Проект создавался около года”, - добавил режиссер.

В следующий раз увидеть новое прочтение знаменитой чеховской истории можно будет увидеть 17 октября.

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