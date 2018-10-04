Постановка по мистической повести Николая Гоголя в "Приюте комедианта".

В среду, 21 августа, в петербургском "Театре комедианта" покажут спектакль "Вий". Эта постановка классического произведения Николая Гоголя в оригинальной режиссерской подаче.

Студенту-философу Хоме Бруту предстоит ровно три ночи провести у гроба умершей панночки-ведьмы. Зрители увидят, как молодой человек справится с этим испытанием.

Когда: 21 августа в 19:00

Место: Приют комедианта (Садовая, 27/9)

Продолжительность: 2 часа 15 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: "Приют комедианта"