В среду, 21 августа, в петербургском "Театре комедианта" покажут спектакль "Вий". Эта постановка классического произведения Николая Гоголя в оригинальной режиссерской подаче.
Студенту-философу Хоме Бруту предстоит ровно три ночи провести у гроба умершей панночки-ведьмы. Зрители увидят, как молодой человек справится с этим испытанием.
Когда: 21 августа в 19:00
Место: Приют комедианта (Садовая, 27/9)
Продолжительность: 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возрастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: "Приют комедианта"
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