Пластический спектакль "Гоголь. Сломанное шоу"

Поставлен по пьесе Николая Гоголя "Женитьба"

2 и 3 декабря в Петербурге состоится премьерный показ пластического спектакля "Гоголь. Сломанное шоу", поставленного по мотивам пьесы классика "Женитьба". Это новая работа коллаборации танцоров Ksenia Mickheeva Project.

Герои гоголевского произведения вновь оживут только в реалиях 21-го века. Одни превращают свадьбу в соревнование, в культ богатства, другие делают из этого события яркое шоу. То, что в этот момент люди сбиваются с толку, их не волнует, главное, чтобы из этого процесса получилось впечатляющее зрелище. Действие будет происходить в нетеатральном пространстве Social Club на Пяти углах.

Дата: 2 и 3 декабря 2019

Место: Social Club, улица Рубинштейна, 40/11

Стоимость билетов: от 1500 рублей

Сбор в 19:30, начало в 20:00.

Фото: пресс-служба мероприятия