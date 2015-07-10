Спектакль "Валентинов день"

Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль-валентинка поставлен Вадимом Сквирским по мотивам пьесы Ивана Вырыпаева.

В центре сюжета история взаимоотношений двух женщин и одного мужчины. Валентин (Даниил Шигапов), Валентина (Татьяна Колганова) и Катя (Татьяна Рябоконь) погружаются в мир воспоминаний, фантазий и снов, шутят и размышляют над странностями любви, иронизируют и философствуют на практически пустой сцене. Немного сентиментально, немного нелепо и неудержимо грустно.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: Небольшой драматический театр (НДТ), проспект Кима, 6 (БЦ Эко-Лофт More Place, этаж 1)

Фото: ВКонтакте / Небольшой драматический театр Льва Эренбурга|НДТ