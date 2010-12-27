Спектакль "Вишневый сад"

В четверг, 22 августа, в петербургском "Небольшом драматическом театре" покажут спектакль по мотивам пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад". Он создан в фирменном жанре трагикомедии.
По сюжету у каждого персонажа есть душевные травмы, от которых они бегут и прячутся. Кажется, что все почти благополучно и проблемы решаемы, но запутавшиеся в себе герои предпочитают действовать вопреки. Все смотрят на Раневскую, от встречи с которой каждый ждет волшебного избавления от своих трудностей. Но и у нее хватает своих проблем.
Когда: 22 августа в 19:00
Место: Небольшой драматический театр (проспект КИМа, 6)
Продолжительность: 3 часа, 1 антракт
Возрастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: httnebdt.ru
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