Спектакль "Вишневый сад"

Трагикомедия на сцене "Небольшого драматического театра".

В четверг, 22 августа, в петербургском "Небольшом драматическом театре" покажут спектакль по мотивам пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад". Он создан в фирменном жанре трагикомедии.

По сюжету у каждого персонажа есть душевные травмы, от которых они бегут и прячутся. Кажется, что все почти благополучно и проблемы решаемы, но запутавшиеся в себе герои предпочитают действовать вопреки. Все смотрят на Раневскую, от встречи с которой каждый ждет волшебного избавления от своих трудностей. Но и у нее хватает своих проблем.

Когда: 22 августа в 19:00

Место: Небольшой драматический театр (проспект КИМа, 6)

Продолжительность: 3 часа, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: httnebdt.ru