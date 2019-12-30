Романтическая комедия "СИЛЬВИЯ@LOVE"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Сильвия@Love" - это попытка вернуть уходящее чувство любви уже немолодой семейной пары. У Кейт есть любимая работа и Шекспир, у Грэга вдруг появляется любимая собака Сильвия. Сначала она просто скрашивает Грэгу серые будни, но затем полностью вытесняет из его жизни жену и работу. Борьба Кейт и Сильвии за внимание мужчины грозит перерасти в войну не на жизнь, а на смерть. Сложный "треугольник" между мужем, женой и собакой заставляет супругов по-новому взглянуть на ставшую уже привычной жизнь.

Сильвия – Татьяна Колганова

Грег – Сергей Мардарь

Кэйт – Ольга Маркина

Лесли — Анвар Либабов

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Лицедеи, улица Льва Толстого, 9

Фото: licedei.com