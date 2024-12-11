Спектакль "В этом милом старом доме" покажут 21 января в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Героями пьесы становятся представители ленинградской музыкальной династии, а именно – три поколения. Их волнуют те же проблемы: они так же любят и ненавидят, сомневаются и страдают, ищут свой путь.

В центре сюжета постановки оказывается любовный треугольник. В одном номере гостиницы поселяются две женщины. Одна приехала, чтобы выйти замуж за возлюбленного, другая – чтобы навестить мужа и детей. Однако они не предполагают, что обсуждают одного и того же мужчину и скоро обе встретятся с ним в доме на берегу моря.

Фото: lensov-theatre.spb.ru