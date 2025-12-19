  1. Главная
Спектакль "Утоли моя печали"
Сегодня, 19:00
Спектакль представят 7 февраля в Театре имени Комиссаржевской. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Эта постановка о семье и для семьи. Комедия из современности, обстоятельства которой разводят поколения по разным странам. 

Сюжет прост: дочь-подросток, мама-лидер, постоянно работающий папа, добрая бабушка, уроки, ссоры и, главное, примирения. Дочь выходит замуж за немца и улетает в Дрезден. В том же доме через 20 лет – пустые комнаты, шум телевизора и два пенсионера. Когда дочь с семьей прилетает туда, там начинаются конфликты "отцов и детей". В финале все мирятся. 

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской 

