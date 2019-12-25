Спектакль "Утиная охота" в театре им.Ленсовета

Драматур Александр Вампилов – значимый для Театра имени Ленсовета автор. Здесь уже поставили его знаменитые "Прошлым летом в Чулимске" и "Старший сын", а теперь готовится к премьере и "Утиная охота".
Однажды ты кожей начинаешь чувствовать, как уходит время, мечешься, хватаешься за воздух, в судорогах пытаешься найти ответы на известные и мучительные вопросы. Тебя охватывает страх, паника. Попадая в эту воронку, ты понимаешь, что опоздал: всё уже сделали старшие, а молодые гонят тебя, их дыхание в спину горячо и убийственно.
режиссёр Роман Кочержевский
Цена билетов: от 200 рублей
Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр., 12
Фото: театр имени Ленсовета
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