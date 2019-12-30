Спектакль "Три товарища"

Возрастное ограничение: 18+.

Режиссер и хореограф Юрий Смекалов поставил спектакль, основанный на трех реальных историях танцовщиков одного из главных музыкальных театров. Сюжет без купюр рассказывает об изнанке балетного мира. Какие внутренние барьеры, установки и страхи могут помешать человеку добиться признания и успеха? Как артист и его собственное тело могут стать заклятыми врагами?

"Три товарища" – это правдивая, смешная и одновременно драматичная история о людях, которые посвятили жизнь сцене. О чем на самом деле молчит балет?

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Приют Комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru