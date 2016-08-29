Мюзикл "Три товарища" покажут 6 ноября во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Мюзикл "Три товарища" по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Будет представлена история о "потерянном поколении" – молодых людях, которые выжили в Первой мировой войне. Однако у них не получилось найти свое место в мирной жизни.

Главные герои – товарищи Роберт, Ленц и Кестер, прошедшие сражения. У мужчин много страшных воспоминаний, и отвлекаться они могут только с помощью работы в автомастерской, гонок и выпивки.

Судьбой предначертана встреча Роберта и девушки Пат. Она наполняет его желанием жить, дарит призрачную надежду на светлое будущее.

Фото: chaliapin-teatr.ru