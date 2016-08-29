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Мюзикл "Три товарища"
Сегодня, 19:00
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Мюзикл "Три товарища"

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Мюзикл "Три товарища" покажут 6 ноября во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Мюзикл "Три товарища" по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Будет представлена история о "потерянном поколении" – молодых людях, которые выжили в Первой мировой войне. Однако у них не получилось найти свое место в мирной жизни. 

Главные герои – товарищи Роберт, Ленц и Кестер, прошедшие сражения. У мужчин много страшных воспоминаний, и отвлекаться они могут только с помощью работы в автомастерской, гонок и выпивки. 

Судьбой предначертана встреча Роберта и девушки Пат. Она наполняет его желанием жить, дарит призрачную надежду на светлое будущее. 

Фото: chaliapin-teatr.ru 

Теги: мюзикл, три товарища
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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