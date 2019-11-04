Спектакль "Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце" покажут 12 декабря в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Три толстяка" является сказкой, которая станет интересной как подросткам, так и взрослым.

По сюжету доктор Гаспар в прошлом совершил плохой поступок: он виноват в том, что власть на Земле захватили Темные силы "Т-3". Персонаж клянется осуществить свою миссию – уничтожить наследника Тутти. Для осуществления цели ему нужны единомышленники – революционер Тибул и циркачка Суок.

Гаспар отправится в путешествие в другое измерение. Зрители поймут, что между судьбами Тутти и Суок протянута нить, и встреча их неслучайна.

Фото: bdt.spb.ru