Спектакль "Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце"

Спектакль "Три толстяка" является сказкой, которая станет интересной как подросткам, так и взрослым.
По сюжету доктор Гаспар в прошлом совершил плохой поступок: он виноват в том, что власть на Земле захватили Темные силы "Т-3". Персонаж клянется осуществить свою миссию – уничтожить наследника Тутти. Для осуществления цели ему нужны единомышленники – революционер Тибул и циркачка Суок.
Гаспар отправится в путешествие в другое измерение. Зрители поймут, что между судьбами Тутти и Суок протянута нить, и встреча их неслучайна.
Фото: bdt.spb.ru
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