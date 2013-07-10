Спектакль "Три сестры. Игра в солдатики"

Спектакль пройдет 22 августа в театре "Мастерская". Начало в 19:30. Возрастные ограничения: 16+

Насладитесь спектаклем по пьесе А.П. Чехова и биографиям сестёр Бронте. Сестры Маша, Ольга и Ирина и их брат Андрей через год после смерти отца пытаются собрать мир из осколков. Ирина отмечает юбилей, вокруг слышны голоса гостей. Кто же пришел к ним на праздник? Может быть, это не реальность, а всего лишь игра в солдатики? Есть ли та счастливая жизнь на самом деле? Или это все сон...

Насладитесь чеховской полифонией сюжетных линий, любовных неудач, мечтаний. Герои выросли, а на столе по-прежнему лежит коробка с любимыми игрушками. Неужели жизнь всего лишь игра?

Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"