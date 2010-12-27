Спектакль "Тот самый М"

По пьесе Г. Горина "Тот самый Мюнхгаузен". Режиссер - Александр Серенко. В роли Барона Мюнхгаузена - заслуженный артист России Николай Соловьев.

Тот самый Мюнхгаузен – непонятный, свободный и непредсказуемый, а потому опасный для мира человек. В трактовке режиссера Александра Серенко все чудеса, которые совершал барон, стали театральными придумками, которые совершенно не имеют практической пользы. Барон живет в мире бесконечного воображения, где возможно все.

История про бурное столкновение романтического, возвышенного мира и прагматичного мещанского. Про сверхжизненную необходимость чуда и веры в него, а также про ту незатейливую способность играть, что есть в каждом ребенке, но остается не в каждом взрослом.

Когда: 14 ноября, 19:00.

Где: Драматический театр на Литейном , Литейный проспект, дом 51.

Билеты: от 700 рублей

Фото: naliteinom.ru