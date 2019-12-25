Спектакль "Тень города"

Большая история о Петербурге (18+).

"Тень Города" – это театральное действие, в котором смешиваются тексты Гоголя, Достоевского, Андрея Белого, Хармса и тексты современных петербургских писателей, легенды и анекдоты, музыка Шостаковича и Чайковского и песни Курехина и Цоя.

Главная тема спектакля – Петербург, его история и его жители, среди которых известные персонажи и простые люди, предки и современники. Все события и герои мешаются здесь как в огромном мистическом карнавале, создающую уникальный портрет города. Портрет-памятник, созданный собственным взглядом театра.

Спектакль идет 1 час 50 минут без антракта.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51

Фото: Театр на Литейном