Спектакль "Тело Гектора"

Возрастное ограничение: 16+.

"Тело Гектора" — это история не про античных героев. Это горькая интеллектуальная комедия, действие которой происходит в наши дни или в недалеком будущем.

Зрителям покажут, во что может превратиться курортным роман школьного учителя и эксцентричной дамы, отдаленно напоминающей Мефистофеля. Возможно в детектив или в фарс, или в игру, правила которой сочиняют сами участники на ходу.

Артисты Театра имени Ленсовета со свойственной им самоиронией отправятся в авантюрное путешествие. Герои будут бесконечно менять личности, чтобы, в конце концов, открыться друг другу с прямотой. А может быть и прямота здесь всего лишь козырь в игре?

Когда: 29 января в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru