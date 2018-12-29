Спектакль "Тело Гектора"

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут.

Это история не про античных героев. "Тело Гектора" — это горькая интеллектуальная комедия, действие которой происходит в наши дни или недалеком будущем.

Зрители увидят, во что может превратиться курортный роман школьного учителя и дамы, отдаленно напоминающей Мефистофеля. В авантюрное путешествие пустятся артисты Театра имени Ленсовета. Их герои бесконечно будут менять личности, чтобы, в конце концов, открыться друг другу с прямотой.

Когда: 14 января в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru