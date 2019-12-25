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Спектакль "Тартюф"
Сегодня, 19:00
197
himif

Спектакль "Тартюф"

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Смешная и страшная комедия легендарного Мольера(16+).

"Тартюф" театра "Мастерская" поставлен по известной комедии Мольера. Эту пьесу однажды запретили современники за оскорбление религии и церковных служителей, но спустя пять лет вернули комедию миру.

Режиссер Григорий Козлов видит Тартюфа эстетом, музыкантом, поэтом, сибаритом. Этот герой обаятелен и является изысканным воплощением зла, он завораживает и не дает подозревать себя во лжи и подлости. Комедия очень смешна и страшна одновременно – зрителя испугает безграничность возможностей зла и вечность самого Тартюфа.

Внимание! Артисты курят на сцене.

 

Цена билета: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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