Комедию "Танцуй со мной" представят 1 декабря во Дворце искусств Ленобласти. Стартует спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Танцуй со мной" – история о мужчине и женщине. Удивительно, что действие может происходить где и когда угодно, в любой стране, а время одно – современность.

Героиня комедии записалась в танцевальный клуб, туда же и пришел главный персонаж. Их желание – сменить обстановку, поскольку жизни устоялись: дети, внуки… Все есть, но чего-то не хватало. Может, взаимной заботы?

Его и Ее поставили в пару, и Она даже понравилась Ему. Но вдруг, без объяснений, мужчина исчезает. Она приходит к Его квартире с апельсинами. Откроет ли Он дверь?

Фото: teatrdom.spb.ru