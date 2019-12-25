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Спектакль "Танцуй со мной"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Танцуй со мной"

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Комедию "Танцуй со мной" представят 1 декабря во Дворце искусств Ленобласти. Стартует спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Танцуй со мной" – история о мужчине и женщине. Удивительно, что действие может происходить где и когда угодно, в любой стране, а время одно – современность. 

Героиня комедии записалась в танцевальный клуб, туда же и пришел главный персонаж. Их желание – сменить обстановку, поскольку жизни устоялись: дети, внуки… Все есть, но чего-то не хватало. Может, взаимной заботы? 

Его и Ее поставили в пару, и Она даже понравилась Ему. Но вдруг, без объяснений, мужчина исчезает. Она приходит к Его квартире с апельсинами. Откроет ли Он дверь? 

Фото: teatrdom.spb.ru 

Теги: дворец искусств ленобласти, комедия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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