  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Свободная любовь"
Сегодня, 19:00
348
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Свободная любовь"

0 0

Спектакль "Свободная любовь" покажут 27 марта во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Свободная любовь" представит "La Театр". Комедия поставлена по пьесе американского драматурга Леонарда Герша. Зрители задумаются о том, что ценнее: любовь или независимость. 

По сюжету слепой парень Дон покидает родной дом ради жизни музыканта, его соседкой в съемной квартире оказывается актриса Джил. Она легкомысленна, он готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между героями стремительно развиваются, за несколько часов они переживают бурный роман. 

Фото: пресс-служба театра "La Театр"

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии