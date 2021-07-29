Спектакль "Свободная любовь" покажут 27 марта во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Свободная любовь" представит "La Театр". Комедия поставлена по пьесе американского драматурга Леонарда Герша. Зрители задумаются о том, что ценнее: любовь или независимость.

По сюжету слепой парень Дон покидает родной дом ради жизни музыканта, его соседкой в съемной квартире оказывается актриса Джил. Она легкомысленна, он готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между героями стремительно развиваются, за несколько часов они переживают бурный роман.

Фото: пресс-служба театра "La Театр"