Спектакль "Свободная любовь" представит "La Театр". Комедия поставлена по пьесе американского драматурга Леонарда Герша. Зрители задумаются о том, что ценнее: любовь или независимость.
По сюжету слепой парень Дон покидает родной дом ради жизни музыканта, его соседкой в съемной квартире оказывается актриса Джил. Она легкомысленна, он готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между героями стремительно развиваются, за несколько часов они переживают бурный роман.
Фото: пресс-служба театра "La Театр"
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